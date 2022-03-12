Україні потрібні протиракетні системи, і вона готова заплатити, - Зеленський

У війні Росії проти України українській стороні потрібні протиракетні системи. І вона готова заплатити за їх поставки.

"Є кілька можливостей закрити небо. Є протиракетна оборона, яку можна надати Україні. Україна знайшла у всіх країнах світу, де це знаходиться, детально, до складів. Ми не просто просили допомоги, ми просили тих, у кого це є. Дайте нам, будь ласка. Потім ми розуміли, що людям складно просто дати. Ми готові це купити, ми готові взяти кредити, ми готові витягнути останні гроші з нашого бюджету та віддати одразу", - зазначив він.

Він також зазначив, що Україна готова сама займатися доставкою систем протиракетної оборони.

"Так само, як і з літаками. Ми знайшли літаки, під які у нас є пілоти. А потім ми знайшли пілоти, які вже готові бути громадянами нашої держави, щоб допомогти Україні", - додав Зеленський.