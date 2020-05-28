Украине нужны новые антикризисные меры, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что стране нужно больше экономических решений во время выхода из эпидемии. Он считает, что нужны новые экономические программы помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Вместе с тем, на сегодняшнем совещании премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовит программу выхода из экономического кризиса. В частности, речь идет о рефинансировании бизнеса, пособии по безработице.

В ходе заседания президент заявил, что экономических решений для выхода из эпидемии на сегодня недостаточно.

"Несмотря на то, что происходит в мире, нам надо как можно быстрее создать новые экономические программы помощи", - заявил Зеленский.

Напомним, что пандемия коронавириса повлияла на все страны мира, некоторые из них объявили об экономическом кризисе. Кризис не обошел и Украину. Украинская экономика за первый квартал сократилась на 1,2%, данные за второй будут только через несколько месяцев.

В связи с этим, глава правительства заявил, что Кабмин представит поэтапный план поддержки бизнеса, который пострадал от введения карантина из-за распространения коронавируса.

Напомним, Межведомственная рабочая группа антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса наработала 35 инициатив.

Ранее НБУ спрогнозировал сроки отмены всех карантинных ограничений.