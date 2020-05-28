Україні потрібні нові антикризові заходи, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що країні потрібно більше економічних рішень під час виходу з епідемії. Він вважає, що потрібні нові економічні програми допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Разом з тим, на сьогоднішній нараді прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів готує програми виходу з економічної кризи. Зокрема, йдеться про рефінансування бізнесу, допомогу з безробіття.

У ході засідання президент заявив, що економічних рішень для виходу з епідемії на сьогодні недостатньо.

"Зважаючи на те, що відбувається у світі, нам треба якнайшвидше створити нові економічні програми допомоги", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що пандемія коронавірісу вплинула на всі країни світу, деякі з них оголосили економічну кризу. Криза не оминула й Україну. Українська економіка за перший квартал скоротилася на 1,2%, дані за другий будуть тільки через кілька місяців.

У зв'язку з цим, глава уряду заявив, що Кабмін представить поетапний план підтримки бізнесу, який постраждав від введення карантину через поширення коронавірусу.

Нагадаємо, Міжвідомча робоча група антикризової підтримки малого і середнього бізнесу напрацювала 35 ініціатив.

Раніше НБУ спрогнозував терміни скасування всіх карантинних обмежень.