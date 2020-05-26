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Кабмину передадут 35 инициатив для антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса

Новости » Политика     26.05.2020 - 10:35
Кабмину передадут 35 инициатив для антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Инициативы наработала межведомственная рабочая группа

Межведомственная рабочая группа антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса наработала 35 инициатив. Документ передадут Кабинету министров Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Межведомственная рабочая группа по разработке плана антикризисных инициатив для поддержки малого и среднего бизнеса определила перечень 35 инициатив, из которых выделила ТОП-10 приоритетных. Документ передадут в Кабинет министров Украины", - указано в сообщении.

Так, заседание группы состоялось на базе Минэкономики с участием представителей Министерства финансов, Центра экономического восстановления и комитетов ВРУ: бюджетного; финансов, таможенной и налоговой политики; по вопросам гуманитарной и информационной политики; по вопросам экономического развития.

"Все инициативы разделены на 4 главные блока поддержки украинского бизнеса. Это улучшение доступа к ресурсам, доступ к рынкам, дерегулирование и инфраструктура поддержки бизнеса. Половина инициатив из ТОП-10 относятся к дерегуляционному блоку - это самый быстрый и действенный путь помочь бизнесу", - отметил заместитель главы Минэкономики Дмитрий Романович.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время правительство представит поэтапный план поддержки бизнеса, который пострадал от введения карантина из-за распространения коронавируса.

Как писало РБК-Украина ранее, по прогнозу НБУ, в результате карантина для преодоления пандемии и глобального кризиса экономика Украины в этом году сократится на 5%.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныбизнескризис
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