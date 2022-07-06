Украине нужно завершить реформу энергорынка для достижения поставленной цели в Лугано, - эксперт

"Надо сказать откровенно: инвесторы не смогут прийти на украинский рынок, как бы нам это хотелось - если мы не решим ряд проблем. Прежде всего нужно усовершенствовать действующую модель рынка электроэнергии, улучшить государственное регулирование рынками, улучшить возможности присоединения к энергосистемам", - отметил эксперт.

По его словам, создание новых мощностей зеленой генерации будет стимулировать экспорт тока в ЕС.

"У власти очень много работы, для того, чтобы инвестиции, которые уже готовы прийти в Украину, могли прийти. Все на 90% зависит от умения правительства справиться с этими проблемами", - добавил Омельченко.

Напомним, Украина во время конференции в Лугано презентовала план послевоенного восстановления страны, который предусматривает инвестиции в размере $750 млрд.

В том числе $130 млрд планируется направить на проекты в энергетике.

Украина планирует увеличить мощность "зеленой" энергетики в 3 раза - до 30 ГВт к 2032 году. Это позволит стране стать одним из основных поставщиков чистой энергии в Европу и развивать инновационные проекты водородной энергетики.