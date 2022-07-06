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Україні потрібно завершити реформу енергоринку для досягнення поставленої цілі в Лугано, - експерт

Фото: український уряд має завершити реформу енергоринку (pixabay)
Автор: Ілона Свиридова

Український уряд має завершити реформу енергоринку для досягнення поставленої під час конференції в Лугано цілі будівництва 30 ГВт потужності "зеленої" енергетики в найближчі 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченко.

"Треба сказати відверто: інвестори не зможуть прийти на український ринок, як би нам це хотілось - якщо ми не вирішимо низку проблем. Насамперед потрібно удосконалити діючу модель ринку електроенергію, покращити державне регулювання ринками, покращити можливості приєднання до енергосистем", - зазначив експерт.

За його словами, створення нових потужностей зеленої генерації стимулюватиме експорт струму до ЄС.

"У влади дуже багато роботи, для того, щоб інвестиції, які уже готові прийти в Україну, могли прийти. Все на 90% залежить від вміння уряду справитися з цими проблемами", - додав Омельченко.

Нагадаємо, Україна під час конференції в Лугано презентувала план післявоєнного відновлення країни, який передбачає інвестиції в розмірі $750 млрд.

Зокрема $130 млрд планується направити на проекти в енергетиці.

Україна планує збільшити потужність "зеленої" енергетики в 3 рази - до 30 ГВт до 2032 року. Це дозволить країні стати одним із основних постачальників чистої енергії до Європи і розвивати інноваційні проекти водневої енергетики.

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