Украине нужно закрепить определение антисемитизма в законодательстве, - посол Израиля

Посол Израиля Йоэль Лион призвал Украину закрепить определение антисемитизма в законодательстве. Международный альянс в память о Холокосте (IHRA) разработал соответствующее опредиление.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, когда в Украине еврейский монумент обрисовали антисемитскими надписями, то дело открыли по статье порча имущества.

"Это не то, что стоило бы делать. Вам нужно четкое определение антисемитизма в вашем законодательстве", - заявил он.

Посол считает, что разработанное IHRA опредиление поможет в борьбе с антисемитизмом.

"Вы должны делать то, что должна делать страна, чтобы их (случаи антисемитизма, - ред.) остановить и привлечь виновных к ответственности", - заявил он.

Лион заявил, то в Украине есть подъем антисемитизма.

"Если люди рассуждают о том, что очень много евреев занимаются бизнесом в Украине - это антисемитизм, это ненормальная вещь", - добавил он.

Также он назвал проявленим антисемитизма переписывание истории, написанные оскорбления на синагоге.

"Я пойду даже дальше. Я знаю, что многие в Украине обсуждают, можно ли использовать определенное слово вместо слова "еврей" в украинском языке - не буду его называть, вы сами понимаете, о каком слове речь", - добавил он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что международное сообщество должно не допускать проявлений антисемитизма.

В то же время, Зеленский заявил о низком уровне антисемитизма в Украине.