Зеленский: международное сообщество должно не допускать проявлений антисемитизма

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Зеленский принял участие в ужине по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в ужине по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, на котором присутствовали бывшие узники лагеря и их семьи. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Видимо, человечество еще не придумало слов, которые могли бы описать несокрушимость и силу вашего духа", - сказал он узникам концлагеря, которые пережили Холокост.

Также он отметил, что воспоминания узников Аушвица, многие из которых изданы в книгах, очень сложно читать, поскольку невозможно при этом сдержать слезы. По словам главы государства, даже для прочтения мемуаров узников Аушвица нужно иметь силу.

Зеленский заявил, что воспоминания узников Аушвица наполнены болью, грустью и страхом, но одновременно борьбой, выдержкой, надеждой и необъятной человеческой мудростью, ведь в них просматривается призыв искоренить ненависть как наибольший разрушитель человеческой цивилизации.

"Я уверен, что сегодня это – задача номер один для каждого мирового лидера. Международное сообщество должно объединиться и не допустить каких-либо проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. Должно стоять на страже гуманизма, толерантности и свободы. Остановить зло, прежде чем оно станет опасным для человечества" - подчеркнул он.

Президент назвал Холокост ужасной трагедией еврейского народа и трагическим уроком для всего человечества, а также призвал помнить эту страницу истории и никогда не допустить ее повторения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вечером 26 января прибыл в Польшу для участия в памятных мероприятиях в Освенциме.