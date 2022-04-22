Украине нужно тяжелое вооружение, иначе Путин не остановится на ней, - Резников

"В первую очередь нам нужно тяжелое вооружение для обороны и освобождения оккупированных Россией территорий. Я знаю, что это оружие можно быстро получить из разных стран. Все, что нужно, это желание сделать это. Если вы дадите нам это оружие, вы покажете миру, что не боитесь противостоять злу", - отметил он.

По его словам, наряду с вооружениями необходимо ввести глобальное эмбарго на российскую нефть и газ, а также реальные санкции против российской банковской системы и торговли.

"Если вы нам все это дадите, через несколько месяцев российские оккупанты исчезнут с Украины. Если нет, то война затянется, а террористическое государство Российская Федерация разрушит репутацию мировых лидеров и побудит других проходимцев испытать свои силы. Пламя войны может в любой момент перекинуться на другие страны, потому что Владимир Путин не остановится на Украине", - добавил Резников.