Украине не нужно списание и реструктуризация долгов, - Минфин

"Нам не нужно списание и реструктуризация долгов. Нам нужен финансовый мост на ближайшие несколько месяцев, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование экономики", - сказал чиновник в ходе совместного брифинга с заместителем премьер-министра, министром финансов Канады Христи Фриланд.

Марченко отметил, что выплаты по внешнему долгу Украины составляют 20% от всех выплат по госдолгу в этом году, и "у нас нет проблем с его обслуживанием".

Также украинский министр добавил, что Кабмин продолжает работать и своевременно обеспечивать все приоритетные бюджетные расходы, в том числе на социальные, гуманитарные и военные нужды.

Фриланд в свою очередь заверила, что Канада продолжит оказывать помощь Украине и поддерживать стабилизацию финансовой системы и восстановление после завершения войны, развязанной РФ.