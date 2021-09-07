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Украине не нужен статус основного союзника США вне НАТО: посол объяснила почему

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова объяснила, почему Украине не нужен статус основного союзника США вне НАТО. По ее словам, этот статус предоставляется странам, которые не планируют или не могут вступить в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Маркаровой в Facebook.

"MNNA - статус для стран, которые не планируют/не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не о нас", - подчеркнула посол.

Маркарова отметила, что Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями, который предоставляет большие возможности для тесного сотрудничества с Альянсом и развития возможностей украинской армии.

"США стратегический партнер, который не только активно помогает нам развивать наши способности, предоставляет средства и оружие, включительно с летальным, но с которым во время визита Зеленского мы подписали очень сильное Рамочное соглашение, которое открывает двери в конкретных крупных проектов. И именно такого типа двусторонними соглашениями заключаются стратегические партнерства с США", - пояснила она.

Напомним, завтра Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть обращение к американскому конгрессу с призывом предоставить Украине статус основного союзника США вне НАТО.

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Соединенные Штаты АмерикиУкраинаНАТООксана Маркарова