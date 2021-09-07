Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО: посол пояснила чому

Український посол у Вашингтоні Оксана Маркарова пояснила, чому Україні не потрібен статус основного союзника США поза НАТО. За її словами, цей статус надається країнам, які не планують чи не можуть вступити до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Маркарової у Facebook .

"MNNA - статус для країн, які не планують/не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО. Це точно не про нас", - наголосила посол.

Маркарова зазначила, що Україна має статус партнера НАТО з розширеними можливостями, який надає "великі можливості" для посиленої співпраці з Альянсом та розбудови спроможностей української армії.

"США стратегічний партнер, який не тільки активно допомагає нам розбудовувати наші спроможності, надає кошти та зброю, включно з летальною, але з яким під час візиту Зеленського ми підписали дуже сильну Рамкову угоду, яка відкриває двері до конкретних великих проектів. І саме такого типу двосторонніми угодами укладаються стратегічні партнерства з США", - пояснила вона.