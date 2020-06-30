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Україні потрібний Крим, а не компенсація від Росії, - МЗС

Новини » Політика     30.06.2020 - 12:20
Україні потрібний Крим, а не компенсація від Росії, - МЗС
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Це зашкодить стратегії, на якій наполягає Україна

Україна не буде просити собі компенсацію за анексію Кримського півострову. Це зашкодить стратегії, на якій наполягає держава - про незаконну окупацію її території.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю виданню "Крим.Реалії".

Він зазначив, що компанії мають право судитись, але якщо говорити про саму державу, то Україні важливо, щоб у судових процесах жодним чином не визнавалася юрисдикція Російської Федерації в ширшому статусі, ніж у статусі держави-окупанта.

"А ви хочете, щоб ми визнали незаконну окупацію, попросили собі компенсацію за це? Чи як? Типу - заплатите гроші і все буде нормально? Ні! Стратегія абсолютно інша. Ми так і говоримо, що відбувається тимчасова незаконна окупація", - заявив він.

Нагадаємо, посол Британії оцінила перспективи будапештського формату, питання якого нещодавно підняли у Кабміні.

Раніше у Верховній Раді України заявили, що питання повернення окупованого Криму це важкий і тривалий процес.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Крим
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