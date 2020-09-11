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В Києві новий антирекорд за коронавірусу

Україна, П'ятниця 11 вересня 2020 08:58
В Києві новий антирекорд за коронавірусу
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Києві за добу, 10 вересня, коронавірусом захворіли 404 людини. Це новий антирекорд.

Такі дані призводить карта Ради національної безпеки і оборони.

Всього з початку пандемії в столиці захворіли 16 523 людини. Померли - 261 особа (+7 за минулу добу). Одужали вже 5148 осіб (+171). Активними хворими станом на 11 вересня є 11 114 пацієнтів.

Попередній антирекорд у столиці було зафіксовано 2 вересня, тоді захворіли 332 людини.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні вперше підтвердили більше 3 тисяч нових випадків COVID-19. Найбільше заражень в Києві, Тернопільській, Харківській областях.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що до кінця вересня в Україні очікується близько 3 тисяч захворювань коронавірусом щодня.

При цьому РБК-Україна писало, що за 3 тисячі хворих щодня за місяць закінчаться ліжка в лікарнях.

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