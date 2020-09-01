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В Украине к концу сентября ожидается 3 тысячи больных COVID-19 ежедневно

Киев, Вторник 01 сентября 2020 09:52
В Украине к концу сентября ожидается 3 тысячи больных COVID-19 ежедневно
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине к концу сентября - началу октября ожидается около 3 тысяч заболеваний коронавирусом ежедневно. Сейчас каждый день фиксируют от 2 до 2,5 тысяч заболеваний.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что рост количества заболеваний коронавирусом может привести к загруженности больниц на более чем 80 процентов.

"Сегодня у нас от 2 до 2,5 тысяч заболеваний ежедневно. По расчетам и прогнозам, к концу сентября - началу октября эта цифра вырастет к 3 тысячам больных каждый день. Это загрузит больницы более чем на 80 процентов", - сказал Шмыгаль.

Ранее РБК-Украина писало, что при темпах распространения коронавируса на уровне более 3 тысяч случаев в день в Украине за месяц закончатся места в больницах.

Также сообщалось, что, по прогнозам СНБО, к 25 октября количество заболевших коронавирусом в Украине может составить 360 тысяч человек.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 2088 новых случаев коронавируса, всего в стране от начала пандемии заболели 123 303 человека.

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