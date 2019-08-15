В Украине ночью температура опустится до +10

Погода в Украине: Укргидрометцентр предупреждает, что температура воздуха ночью опустится до 10 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ведомства.

В частности, 16 августа прохладный воздух охватит северо-западную часть Украины, остальная территория страны еще останется в теплой воздушной массе. Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 10-15 градусов, в западной части страны местами 7-9 градусов, днем 19-24. При этом на остальной территории ночью 14-19, а днем 25-30 градусов.

Кроме того, в столице завтра прогнозируют местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15, а днем около 20 градусов.

В субботу, 17 августа, температура ночью 11-16 градусов, а в западной части местами 8-10 градусов. При этом в восточных и южных областях ночью 13-18 градусов. В Киеве в субботу температура ночью составит 13-15 градусов, а днем - 22-24 градуса.

Напомним, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в некоторых областях в четверг, 15 августа. По данным Укргидрометцентра, 15 августа в западных и Житомирской областях грозы, ночью на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди (I уровень опасности).

Как писало РБК-Украина ранее, 15 августа в западных, Житомирской, местами в Винницкой и Киевской областях ухудшится, синоптики передают дожди и грозы.

Стоит отметить, что в Киеве июль был очень холодным. По данным Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура воздуха июля составила 19,8 градусов и оказалась выше климатической нормы всего на полградуса.