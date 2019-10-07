В Украине ночью ожидаются заморозки

Погода в Украине: в ближайшие три ночи, с 8 по 10 октября, ожидается резкое снижение температуры воздуха и морозы. Об этом сообщает РБК-Украина о ссылкой на пресс-службу Государственной службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, ночью во вторник, 8 октября, в Украине, кроме восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей, и ночью в среду, 9 октября, в восточных, центральных (кроме Винницкой) и южных (кроме Одесской) областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0 -5 градусов.

Также ночью в четверг, 10 октября, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0 -3 градуса.

Напомним, что по прогнозу Украинского Гидрометцентра сегодня в Украине похолодает. Температура воздуха днем в Киевской области составила до +7 +9 грудсуов. В южных областях страны ожидаются дожди.

Кроме того, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, завтра, 8 октября, ночью в Украине ожидаются заморозки. Максимально днем температура воздуха прогреется до +7 +12. В Крымской, Запорожской и Донецкой областях будет немного теплее - +10 +15 градусов.