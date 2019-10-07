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В Україні вночі очікуються заморозки

Новини » Суспільство    07.10.2019 - 15:16
В Україні вночі очікуються заморозки
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Заморозки очікуються вночі з 8 по 10 жовтня

Погода в Україні: в найближчі три ночі, з 8 по 10 жовтня, очікується різке зниження температури повітря і морози. Про це повідомляє РБК-Україна про посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, вночі у вівторок, 8 жовтня, в Україні, крім східних, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей, і вночі у середу, 9 жовтня, в східних, центральних (крім Вінницької) та південних (крім Одеської) областях очікуються сильні заморозки у повітрі 0 -5 градусів.

Також вночі в четвер, 10 жовтня, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0 -3 градуси.

Нагадаємо, що за прогнозом Українського Гідрометцентру сьогодні в Україні похолодає. Температура повітря вдень у Київській області становила до +7 +9 грудсуов. У південних областях країни очікуються дощі.

Крім того, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, завтра, 8 жовтня, вночі в Україні очікуються заморозки. Максимально вдень температура повітря прогріється до +7 +12. У Кримській, Запорізькій та Донецькій областях буде трохи тепліше - +10 +15 градусів.

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