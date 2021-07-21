UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине из-за непогоды задерживаются 15 поездов: список

Автор: Инна Собора

В связи с погодными условиями ряд поездов "Укрзализныци" следуют с опозданием. Задержка возникла у 15 поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Так, по состоянию на 9:00 задерживаются рейсы:

  • №137 Лисичанск - Хмельницкий (задерживается на 2 часа 50 минут);
  • №64 Киев - Харьков (задерживается на 2 часа 36 минут);
  • №101 Киев - Херсон (задерживается на 2 часа);
  • №15 Харьков - Рахов (задерживается на 2 часа);
  • №126 Киев - Константинов (задерживается на 1 час 45 минут);
  • №188 Ковель - Николаев (задерживается на 1 час);
  • №232 Геническ - Ивано-Франковск (задерживается на 1 час);
  • №87 Новоалексеевка - Ковель (задерживается на 1 час);
  • №72 Киев - Запорожье (задерживается на 45 минут);
  • №204 Геническ - Кривой Рог (задерживается на 42 минуты);
  • №868 Гречаны - Киев (задерживается на 42 минуты);
  • №11 Новоалексеевка - Киев (задерживается на 37 минуты);
  • №282 Хмельницкий - Геническ (задерживается на 30 минуты);
  • №9 Киев - Мариуполь (задерживается на 30 минуты);
  • №19 Киев - Попасная (задерживается на 30 минуты).

Ранее сообщалось, что в Украине 21 июля осложнятся погодные условия. Синоптики предупреждают о значительных дождях, граде и грозах.

Напомним, по состоянию на утро, вследствие ухудшения погоды в Украине без света остались 838 населенных пунктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
поезд