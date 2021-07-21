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Грозы, ливни и град: синоптики объявили штормовое предупреждение

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Среда 21 июля 2021 08:42
Грозы, ливни и град: синоптики объявили штормовое предупреждение Фото: в Украине объявили штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине 21 июля осложнятся погодные условия. Синоптики предупреждают о значительных дождях, граде и грозах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, сегодня ожидаются в западных областях.

Кроме того, утром и днем в северных и центральных областях прройдут значительные дожди.

В южных бластях местами непогода будет сопровождаться градом.

Днем в стране порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, по состоянию на утро, вследствие ухудшения погоды в Украине без света остались 838 населенных пунктов.

Как ранее сообщалось, сегодня во многих областях резко снизилась температура воздух. Кроме того, по всей Украине пройдут дожди.

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