Грозы, ливни и град: синоптики объявили штормовое предупреждение
Фото: в Украине объявили штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине 21 июля осложнятся погодные условия. Синоптики предупреждают о значительных дождях, граде и грозах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, сегодня ожидаются в западных областях.
Кроме того, утром и днем в северных и центральных областях прройдут значительные дожди.
В южных бластях местами непогода будет сопровождаться градом.
Днем в стране порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Напомним, по состоянию на утро, вследствие ухудшения погоды в Украине без света остались 838 населенных пунктов.
Как ранее сообщалось, сегодня во многих областях резко снизилась температура воздух. Кроме того, по всей Украине пройдут дожди.