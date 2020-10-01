В Україні через негоду без світла залишилися понад 160 населених пунктів

Фото: лінія електропередач (РБК-Україна)

В Україні в результаті негоди без світла залишилися 162 населених пунктів у 9 областях. Причиною стало спрацювання системи захисту ліній електропередач.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, знеструмлені населені пункти в наступних областях: Луганська (52), Київська (43), Чернігівська (18), Кіровоградська (15), Черкаська (13), Донецька (10), Житомирська (5), Дніпропетровська (3) та Сумська (3).

"До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, раніше в Херсонській області у населеному пункті Велика Олександрівка пройшов ураган. У результаті без газу залишилися понад 900 абонентів. Також майже 240 житлових будинків, школа та будівлі "Херсонгаз" було пошкоджено.

Також повідомлялося, що вчора в Україні прогнозували сильні дощі та грози на всій території країни.

Відзначимо, сьогодні в Україні погіршилася погода у всіх регіонах. У всіх областях прогнозують дощі та грози. Температура повітря вдень коливатиметься від +14 до +21.