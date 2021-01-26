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В Украине из-за непогоды создали штаб по ликвидации последствий ЧС на дорогах

Автор: Дмитрий Левицкий

"Укравтодор" из-за непогоды создал штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения. Этот штаб будет работать круглосуточно.

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Об этом сообщило агентство на странице в Facebook.

В ближайшие двое суток на юге Украины ожидается выпадение 20 сантиметров снега, метели и порывы ветра до 20 метров в секунду. Непогода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на дорогах государственного значения.

"С целью принятия необходимых мер с сегодняшнего дня работает штаб. Штаб работает на базе ситуационного центра, где используются современное оборудование и программно-технические решения", - рассказали в агентстве.

В случае возникновения ЧС с затруднением дорожного движения на дорогах государственного значения "Укравтодор" просит обращаться к дежурным диспетчерам областных служб. Номера областных диспетчеров размещены на сайте агентства.

"Водителям крупногабаритного транспорта советуем пользоваться площадками для отстоя, расположенными вдоль государственных дорог", - добавили в агентстве.

Напомним, завтра в семи областях Украины ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют снегопады, налипание снега и сильные порывы ветра. Местами на дорогах возможна гололедица.

Прогноз погоды
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