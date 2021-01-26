В Україні через негоду створили штаб з ліквідації наслідків НС на дорогах

"Укравтодор" через негоду створив штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах державного значення. Цей штаб працюватиме цілодобово.

Про це агентство повідомило на сторінці у Facebook.

У найближчі дві доби на півдні України очікується випадіння 20 сантиметрів снігу, хуртовини та пориви вітру до 20 метрів на секунду. Негода може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення.

"З метою вжиття необхідних заходів відсьогодні працює штаб. Штаб працює на базі ситуаційного центру, де використовуються сучасне обладнання та програмно-технічні рішення", - розповіли в агентстві.

У разі виникнення НС з ускладненням дорожнього руху на дорогах державного значення "Укравтодор" просить звертатися до чергових диспетчерів обласних служб. Номери обласних диспетчерів розміщені на сайті агентства.

"Водіям великогабаритного транспорту радимо користуватися майданчиками для відстою, розташованих вздовж державних доріг", - додали в агентстві.

Нагадаємо, завтра у семи областях України очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують снігопади, налипання снігу та сильні пориви вітру. Подекуди на дорогах можлива ожеледиця.