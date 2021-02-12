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В Украине из-за непогоды обесточены 86 населенных пунктов

Автор: Андрей Козловский

В Украине по состоянию на утро 12 февраля из-за непогоды остаются обесточенными 86 населенных пунктов. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Как сообщается, в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП населенные пункты остаются обесточенными в 6 областях. В частности, во Львовской области - 38, Одесской - 15, Сумской - 15, Киевской - 7, Черновицкой - 7 и Закарпатской - 4.

В ведомстве также отмечают, что пока остается ограниченным движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта на отдельных участках автодорог Волынской и Львовской областей.

Напомним, 12 февраля во всех регионах Украины ожидаются осадки в виде снега и дождя. Днем температура воздуха на западе опустится до -12, однако на юго-востоке будет до +7 градусов.

Также РБК-Украина писало, что сильные снегопады в регионах продлятся до вечера субботы. Тем временем, во Львовской области выпало 90 сантиметров снега.

Кроме того, ранее сообщалось, что антициклон принесет в Украину сильное похолодание и ночные морозы до 27 градусов.

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