В Україні через негоду знеструмлені 86 населених пунктів

В Україні станом на ранок 12 лютого через негоду залишаються знеструмленими 86 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Як повідомляється, у результаті ускладнення погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП населені пункти залишаються знеструмленими у 6 областях. Зокрема у Львівській області - 38, Одеській - 15, Сумській - 15, Київській - 7, Чернівецькій - 7 та Закарпатській - 4.
У відомстві також зазначають, що наразі залишається обмеженим рух великовагового та великогабаритного транспорту на окремих ділянках автодоріг Волинської та Львівської областей.
Нагадаємо, 12 лютого у всіх регіонах України очікуються опади у вигляді снігу та дощу. Вдень температура повітря на заході опуститься до -12, однак на південному сході буде до +7 градусів.
Також РБК-Україна писало, що сильні снігопади в регіонах триватимуть до вечора суботи. Тим часом, у Львівській області випало 90 сантиметрів снігу.
Крім того, раніше повідомлялося, що антициклон принесе в Україну сильне похолодання і нічні морози до 27 градусів.