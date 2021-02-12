RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні через негоду знеструмлені 86 населених пунктів

Автор: Андрій Козловський

В Україні станом на ранок 12 лютого через негоду залишаються знеструмленими 86 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Популярні новини
Перейменування проспекту Бандери назад на Московський оскаржать в суді, - КМДА 11 лютого 2021
В Україні хочуть скасувати обов'язкові листи порушникам ПДР 10 лютого 2021
У рейтингу партій сталися зміни: партія Порошенка вийшла на перше місце 11 лютого 2021
Знову Московський. Суд в Києві скасував перейменування проспекту Бандери 11 лютого 2021
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату 11 лютого 2021
У Києві закривають школи і садки. У КМДА назвали причину 10 лютого 2021
Київський метрополітен попередив про можливе закриття станцій 10 лютого 2021
Під Горлівкою російський снайпер вбив бійця ЗСУ 11 лютого 2021
У Вінниці чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів 11 лютого 2021
Чи будуть вакцинувати перехворілих COVID: рекомендації МОЗ 11 лютого 2021

Як повідомляється, у результаті ускладнення погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП населені пункти залишаються знеструмленими у 6 областях. Зокрема у Львівській області - 38, Одеській - 15, Сумській - 15, Київській - 7, Чернівецькій - 7 та Закарпатській - 4.

У відомстві також зазначають, що наразі залишається обмеженим рух великовагового та великогабаритного транспорту на окремих ділянках автодоріг Волинської та Львівської областей.

Нагадаємо, 12 лютого у всіх регіонах України очікуються опади у вигляді снігу та дощу. Вдень температура повітря на заході опуститься до -12, однак на південному сході буде до +7 градусів.

Також РБК-Україна писало, що сильні снігопади в регіонах триватимуть до вечора суботи. Тим часом, у Львівській області випало 90 сантиметрів снігу.

Крім того, раніше повідомлялося, що антициклон принесе в Україну сильне похолодання і нічні морози до 27 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Погода
Читайте також
У Львівській області випав майже 1 метр снігу, в інших регіонах ситуація не краща
Мороз до -12 та снігопад: прогноз погоди на сьогодні
Прогноз погоди