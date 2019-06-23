В Украине из-за непогоды обесточены 65 населенных пунктов

В результате сильных дождей и ветра в ночь на 23 июня в двух областях Украины были обесточены 65 населенных пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, из-за осложнения погодных условий в Винницкой и Житомирской областях были обесточены 65 населенных пунктов. Так, без электроснабжения остались 12 населенных пунктов в Винницкой области и еще 53 - в Житомирской.

Кроме того, из-за непогоды в селе Майдан в Винницком районе были частично повреждены крыши 11 жилых домов и двух частных хозяйственных построек. Также сильный шквальный ветер повалил 3 дерева. В результате непогоды никто не пострадал.

Напомним, что из-за непогоды в понедельник, 17 июня, в Украине без электроснабжения остались более 100 населенных пунктов. Так, во Львовской области были обесточены 67 населенных пунктов, в Закарпатской - 38 н.п. и еще 2 населенных пункта в Луганской. В городе Сватово Луганской области из-за непогоды также были повреждены несколько жилых домов и школа.

Как писало РБК-Украина, в Херсонской области в результате интенсивных осадков были подтоплены 252 домохозяйства, среди которых 69 жилых домов в селе Новая Маячка Олешковское района.