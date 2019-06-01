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В Украине из-за непогоды обесточены более 50 населенных пунктов

Новости » Происшествия    01.06.2019 - 09:20
В Украине из-за непогоды обесточены более 50 населенных пунктов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Были обесточены населенные пункты в Сумской, Черкасской и Кировоградской области

В Украине в ночь на субботу, 1 июня, в результате шквалистых ветров, гроз и дождей было обесточено 53 населенных пункта в 3 областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В ГСЧС сообщили, что обесточивание произошло из-за срабатывания системы защиты линий электропередач.

"Было обесточено 53 населенных пункта в 3 областях: Сумская – 30 н.п., Черкасская – 20 н.п. и Кировоградская – 3 н.п.", - сообщили спасатели.

Также в ведомстве добавили, что к восстановлению электроснабжения были привлечены работники облэнерго.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на западе Украины в результате непогоды погибли 2 человека. Вице-премьер-министр Геннадий Зубко сообщил, что жертвами непогоды стал 11-летний мальчик из Закарпатской области, а также 57-летний житель Ивано-Франковской области.

Напомним, что на западе Украины затоплены сотни домов. Больше всего подтоплений произошло в Ивано-Франковской области - 557 домохозяйств в 25 населенных пунктах Богородчанского, Тисменицкого, Надвирнянского районах, городах Калуш и Ивано-Франковск.

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