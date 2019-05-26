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На западе Украины в результате непогоды погибли 2 человека, - ГСЧС

Новости » Происшествия    26.05.2019 - 16:15
На западе Украины в результате непогоды погибли 2 человека, - ГСЧС
Фото: непогода в Украине (dsns.gov.ua)

Всего было подтоплено около 2 тыс. домов

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко сообщил, что в результате непогоды на западной части Украины погибло двое человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Зубко сообщил, что жертвами непогоды стал 11-летний мальчик из Закарпатской области, а также 57-летний житель Ивано-Франковской области.

"К сожалению, имеем двух погибших — 57-летнего жителя Ивано-Франковщины и 11-летнего мальчика из Закарпатья", - сообщил вице-премьер министр.

Также первый заместитель председателя ГСЧС Олег Мельчуцький сообщил, что на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях было подтоплено около 2 тысяч домов.

"Более 7,3 тысячи домохозяйств, 8,8 тысячи гектаров сельхозугодий в 162 населенных пунктах, размыто около 100 километров покрытия автомобильных дорог, обесточено 197 и возбуждено газоснабжения 2 населенных пунктов", - сообщил Мельчуцький.

Он добавил, что самая сложная ситуация в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в в Украине из-за непогоды обесточены почти 70 населенных пунктов. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в субботу, 25 мая, сообщили, что в результате сильного ветра и грозы в пяти областях Украины были обесточены 69 населенных пунктов.

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