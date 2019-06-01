В Україні через негоду знеструмлено понад 50 населених пунктів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Було знеструмлено населені пункти в Сумській, Черкаській та Кіровоградській області

В Україні в ніч на суботу, 1 червня, внаслідок шквалистих вітрів, гроз та дощів було знеструмлено 53 населених пункти у 3 областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В ДСНС повідомили, що знеструмлення відбулось через спрацювання системи захисту ліній електропередач.

"Було знеструмлено 53 населених пункти у 3 областях: Сумська – 30 н.п., Черкаська – 20 н.п. та Кіровоградська – 3 н.п.", - повідомили рятувальники.

Також у відомстві додали, що до відновлення електропостачання було залучено працівників обленерго.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на заході України внаслідок негоди загинуло 2 людини. Віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко повідомив, що жертвами негоди став 11-річний хлопчик з Закарпатської області, а також 57-річний мешканець Івано-Франківської області.

Нагадаємо, що на заході України затоплено сотні будинків. Найбільше підтоплень сталося в Івано-Франківській області - 557 домогосподарств у 25 населених пунктах Богородчанського, Тисменицького, Надвірнянського районах, містах Калуш та Івано-Франківськ.