ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні через негоду знеструмлено понад 50 населених пунктів

Новини » Надзвичайні події    01.06.2019 - 09:20
В Україні через негоду знеструмлено понад 50 населених пунктів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Було знеструмлено населені пункти в Сумській, Черкаській та Кіровоградській області

В Україні в ніч на суботу, 1 червня, внаслідок шквалистих вітрів, гроз та дощів було знеструмлено 53 населених пункти у 3 областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В ДСНС повідомили, що знеструмлення відбулось через спрацювання системи захисту ліній електропередач.

"Було знеструмлено 53 населених пункти у 3 областях: Сумська  – 30 н.п., Черкаська – 20 н.п. та Кіровоградська – 3 н.п.", - повідомили рятувальники.

Також у відомстві додали, що до відновлення електропостачання було залучено працівників обленерго.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на заході України внаслідок негоди загинуло 2 людини. Віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко повідомив, що жертвами негоди став 11-річний хлопчик з Закарпатської області, а також 57-річний мешканець Івано-Франківської області.

Нагадаємо, що на заході України затоплено сотні будинків. Найбільше підтоплень сталося в Івано-Франківській області - 557 домогосподарств у 25 населених пунктах Богородчанського, Тисменицького, Надвірнянського районах, містах Калуш та Івано-Франківськ.

Завтра в Україні очікуються дощі Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні
Новини України Гідрометцентробесточен
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся