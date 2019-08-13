В Киеве объявили штормовое предупреждение

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На Киев надвигается гроза в ближайший час

Погода в Киеве ухудшится в ближайший час и с сохранением до конца суток 13 августа и ночью 14 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что в ближайший час с удержанием до конца суток 13 августа и ночью 14 августа в Киеве ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

РБК-Украина ранее писало, что сегодня в западных областях сегодня дожди и грозы. Температура воздуха днем достигнет +30+32, ночью ожидается +18+20. На севере и в центре переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +29+32, ночью ожидается +16+18. В восточных и южных областях сегодня солнечно, температура воздуха днем достигнет +29 +31. На юге ожидается +30 +32. В Крыму и Крымской области 13 августа солнечно, температура воздуха достигнет +29 +31, ночью ожидается +17 +19.

Напомним, синоптик Наталья Диденко писала, что жара ожидается в Украине в первой половине недели.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве июль был необычно холодным. По данным Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура воздуха июля составила 19,8 градусов и оказалась выше климатической нормы всего на полградуса.