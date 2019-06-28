В Украине из-за непогоды обесточены более 200 населенных пунктов

В пятницу, 28 июня, в результате непогоды остались обесточенными 211 населенных пунктов в 8 областях Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, из-за сильного ветра, дождя и грозы в Украине без электроснабжения остались 211 населенных пунктов, а именно: 70 н.п. в Ивано-Франковской, 52 н.п. в Киевской, 26 н.п. в Черниговской, 23 н.п. в Сумской, 17 - в Житомирской, 15 - в Черкасской, 4 - в Кировоградской областях и еще 4 населенных пунктов в Черновицкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате урагана, который обрушился на Киев вчера, 27 июня, пострадали четверо человек. В Киевской области в городе Буча, в результате падения дерева погиб один человек. Также в результате осложнения погодных условий произошло падение деревьев и конструкций зданий в нескольких областях страны.

РБК-Украина писало, что из-за осложнения погодных условий в Винницкой и Житомирской областях были обесточены 65 населенных пунктов. Так, без электроснабжения остались 12 населенных пунктов в Винницкой области и еще 53 - в Житомирской.

Кроме того, в понедельник, 17 июня, в Украине без электроснабжения остались более 100 населенных пунктов. Так, во Львовской области были обесточены 67 населенных пунктов, в Закарпатской - 38 н.п. и еще 2 населенных пункта в Луганской.