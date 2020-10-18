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В Украине из-за непогоды без электричества остались 43 населенных пункта

Автор: РБК-Украина

По состоянию на 18 октября в Украине обесточены 43 населенных пункта в результате непогоды. Больше всего - в Черниговской области.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Электроснабжение восстанавливают бригады облэнерго.

"17-18 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 43 населенных пункта в 3 областях, а именно: Черниговская - 30, Донецкая - 10 и Кировоградская - 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на территории Кировоградской, Николаевской и Киевской областей из-за непогоды повреждены крыши свыше 140 зданий, повалены около 110 деревьев и подтоплены 11 домохозяйств.

Напомним, ранее сообщалось, что непогода частично повредила кровли около 40 частных построек, трех школ и одного детского сада в Арбузинском районе Николаевской области.

Также РБК-Украина писало, что Киев вчера затопил сильный ливень. Из-за сильных осадков было остановлено движение трамваев.

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