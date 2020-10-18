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В Україні через негоду без електрики залишилися 43 населених пункти

Автор: РБК-Україна

Станом на 18 жовтня в Україні знеструмлено 43 населених пункти в результаті негоди. Найбільше - в Чернігівській області.

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Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Електропостачання відновлюють бригади обленерго.

"17-18 жовтня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 43 населених пункти у 3 областях, а саме: Чернігівська - 30, Донецька - 10 і Кіровоградська - 3. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, на території Кіровоградської, Миколаївської та Київської областей через негоду пошкоджено дахи понад 140 будівель, повалено близько 110 дерев та підтоплено 11 домогосподарств.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що негода частково пошкодила покрівлі близько 40 приватних будівель, трьох шкіл та одного дитячого саду в Арбузинському районі Миколаївської області.

Також РБК-Україна писало, що Київ вчора сильна злива затопила. Через сильні опади було зупинено рух трамваїв.

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