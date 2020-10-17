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В Николаевской области непогода повредила школу и детсад

Николаевская область, Суббота 17 октября 2020 20:03
В Николаевской области непогода повредила школу и детсад
Фото: последствия непогоды в Украине (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня непогода охватила села Благодатное, Рябоконево и Семеновка в Николаевской области. Сильный ливень и порывы ветра повредили кровли зданий и повалили десятки деревьев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По данным ведомства, непогода частично повредил кровли около 40 частных построек, трех школ и одного детского сада в Арбузинском районе. Также были повалены не менее 60 деревьев.

В результате непогоды никто не пострадал.

"Для ликвидации последствий непогоды привлечены аварийные бригады коммунальных служб", - добавили в министерстве.

Напомним, непогода сегодня вызвала сильное повреждение зданий в Кропивницком. Сильный ветер повредил не только кровли, но и стены домов.

Также РБК-Украина писало о подтоплении около 10 жилых домов в Белой Церкви. В городе утром шел сильный ливень.

Кроме того, Киев сегодня затопил сильный ливень. Из-за сильных осадков было остановлено движение трамваев.

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