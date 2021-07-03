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В Украине на неонатальный скрининг направили 300 млн гривен

Новина українською →
Украина, Суббота 03 июля 2021 08:15
В Украине на неонатальный скрининг направили 300 млн гривен Фото: закон о направлении 300 млн гривен на неонатальный скрининг вступил в силу (freepik.com)
Автор: Юлия Струк

Сегодня вступил в силу закон, предусматривающий направление 300 млн гривен на неонатальный скрининг. Он вносит изменения в госбюджет на этот год.

Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины".

Закон вносит изменение в приложение №3 к ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2021 год". Согласно ему, на 300 млн гривен увеличиваются расходы Министерства здравоохранения на развитие системы экстренной медицинской помощи и модернизацию материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Ранее в Офисе президента анонсировали, что деньги направят на оснащение лабораторным оборудованием экспертного и двух региональных центров неонатального скрининга. Это позволит осуществлять в Украине раннюю досимптомную диагностику новорожденных для предотвращения развития генетических заболеваний.

Напомним, ранее закон подписал глава государства Владимир Зеленский. Верховная рада одобрила его за основу и в целом в середине июня.

Как писало РБК-Украина, в конце мая президент внес этот закон в Раду.

Кроме того, Кабинет министров зарегистрировал в ВР проект закона "О государственной помощи семьям с детьми" о размере помощи при рождении ребенка. Впервые с 2014 года предлагается увеличить сумму до 50 тысяч гривен и установить ежегодную индексацию.

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