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В Україні на неонатальний скринінг направили 300 млн гривень

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Україна, Субота 03 липня 2021 08:15
В Україні на неонатальний скринінг направили 300 млн гривень Фото: закон про направлення 300 млн гривень на неонатальний скринінг набрав чинності (freepik.com)
Автор: Юлія Струк

Сьогодні набрав чинності закон, що передбачає направлення 300 млн гривень на неонатальний скринінг. Він вносить зміни до держбюджету на цей рік.

Документ вчора опублікували у виданні "Голос України".

Закон вносить зміни до додатка №3 до ЗУ "Про державний бюджет України на 2021 рік". Згідно з ним, на 300 млн гривень збільшуються витрати Міністерства охорони здоров'я на розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я.

Раніше в Офісі президента анонсували, що гроші спрямують на оснащення лабораторним обладнанням експертного та двох регіональних центрів неонатального скринінгу. Це дозволить здійснювати в Україні ранню досимптомну діагностику новонароджених для запобігання розвитку генетичних захворювань.

Нагадаємо, раніше закон підписав глава держави Володимир Зеленський. Верховна рада схвалила його за основу і в цілому в середині червня.

Як писало РБК-Україна, в кінці травня президент вніс цей закон у Раду.

Крім того, Кабінет міністрів зареєстрував у ВР проект закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини. Вперше з 2014 року пропонується збільшити суму до 50 тисяч гривень і встановити щорічну індексацію.

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