В Україні на неонатальний скринінг направили 300 млн гривень
Сьогодні набрав чинності закон, що передбачає направлення 300 млн гривень на неонатальний скринінг. Він вносить зміни до держбюджету на цей рік.
Документ вчора опублікували у виданні "Голос України".
Закон вносить зміни до додатка №3 до ЗУ "Про державний бюджет України на 2021 рік". Згідно з ним, на 300 млн гривень збільшуються витрати Міністерства охорони здоров'я на розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізацію матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я.
Раніше в Офісі президента анонсували, що гроші спрямують на оснащення лабораторним обладнанням експертного та двох регіональних центрів неонатального скринінгу. Це дозволить здійснювати в Україні ранню досимптомну діагностику новонароджених для запобігання розвитку генетичних захворювань.
Нагадаємо, раніше закон підписав глава держави Володимир Зеленський. Верховна рада схвалила його за основу і в цілому в середині червня.
Як писало РБК-Україна, в кінці травня президент вніс цей закон у Раду.
Крім того, Кабінет міністрів зареєстрував у ВР проект закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини. Вперше з 2014 року пропонується збільшити суму до 50 тисяч гривень і встановити щорічну індексацію.