Україні необхідно врегулювати питання сурогатного материнства на законодавчому рівні, - ГПУ

В Україні набрала обертів проблема протиправного використання жінок в сурогатному материнстві

Україні необхідно врегулювати питання сурогатного материнства на законодавчому рівні, оскільки в країні набрала обертів проблема протиправного використання жінок із малозабезпечених сімей в сурогатному материнстві. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами генпрокурора, згідно з вимогою Міністерство охорони здоров'я, дитина, яка передається в рамках сурогатного материнства подружжю, повинна мати генетичний матеріал хоча б одного з партнерів такого материнства, інакше - йде мова про незаконну передачу і фактично торгівлю дитиною.

"Україна зараз є одним з найбільших операторів цього мало регульованого в нашій країні бізнесу", - заявив генпрокурор.

Луценко розповів, що у 2010 році громадянин Молдови, який одночасно є і громадянином Німеччини, організував на території України діяльність медичного центру "БіоТехКом" (BioTexCom), який спеціалізується на наданні послуг в галузі репродуктивної медицини.

За його словами, у 2011 році пацієнтами цієї клініки стало подружжя з Італії, яке за суму у розмірі 30 тис. євро хотіло вирішити проблему своєї бездітності з допомогою послуг, які надавала клініка.

Луценко зазначив, що на момент запліднення потенційні батьки не перебували на території України і не надали свій біоматеріал для необхідних медичних процедур.

Використовуючи завідомо підроблені документи медичного центру і українських органів державної реєстрації актів цивільного стану італійські пацієнти зареєструвалися батьками української дитини, а в жовтні 2011 року вивезли її до Італії.

За словами Луценко, таких випадків зареєстровано більше 1 тис. на території України.

Разом із тим він закликав Міністерство охорони здоров’я та парламент більш детально врегулювати існуюче питання на законодавчому рівні.

"Я хотів би закликати Міністерство охорони здоров'я, а також Верховну раду прийняти більш детальні законодавчі і нормативні рішення з цього питання. Більшість країн світу відмовилося від комерційного сурогатного материнства, а ті країни, які його допускають, більш чітко, ніж одним наказом регламентують цей порядок. Можливо вивчити канадське законодавство і взяти за приклад для нашого", - сказав Луценко.

Нагадаємо, сьогодні, 16 липня, голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що у Києві викрили злочинців, які вивозили немовлят за кордон під прикриттям репродуктивної клініки.