Украине необходим современный аналог Плана Маршала, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходим и современный аналог Плана Маршалла для Украины. Также необходимо более мощное участие стран свободного мира и международных институтов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского.
"Сегодня обратился к участникам донорской конференции высокого уровня, которая прошла в Варшаве. Это тоже элемент нашей защиты, элемент защиты всей Европы. Ибо не только на поле боя решается сейчас судьба нашего государства и будущее континента. Но и на экономическом поле, в поле готовности мировых лидеров объединиться, чтобы восстановить Украину после этой войны и дать стабильность и безопасность центру и востоку Европы", - отметил Зеленский.
Президент Украины также подчеркнул, что на этой конференции было собрано 6,5 миллиарда долларов. Но это лишь часть того, что действительно нужно, чтобы восстановить нормальную жизнь на всей территории, куда Россия принесла войну.
Ранее мы сообщали, что 5 мая Зеленский также провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Стороны обсудили вопрос привлечения российских оккупантов к ответственности за военные преступления против Украины.
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