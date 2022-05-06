Україні необхідний сучасний аналог Плану Маршала, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідний і сучасний аналог Плану Маршалла для України. Також необхідна більш потужна участь країн вільного світу і міжнародних інститутів.

"Сьогодні звернувся до учасників донорської конференції високого рівня, яка пройшла у Варшаві. Це теж елемент нашого захисту, елемент захисту всієї Європи. Бо не тільки на полі бою вирішується зараз доля нашої держави й майбутнє континенту. Але і на економічному полі, в полі готовності світових лідерів об'єднатися, щоб відновити Україну після цієї війни та дати стабільність і безпеку центру і Сходу Європи", - зазначив Зеленський.

Президент України також підкреслив, що на цій конференції було зібрано 6,5 мільярда доларів. Але це лише частина того, що дійсно потрібно, щоб відновити нормальне життя на всій території, куди Росія принесла війну.