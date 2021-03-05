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В Украине недродобычу хотят вывести из "тени": комитет Рады утвердил закон

Автор: Юлия Струк

В Украине недродобычу хотят вывести из "тени". Комитет Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования утвердил доработанный текст соответствующего законопроекта №4187.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Закон доработали к повторному первому чтению.

Он предусматривает создание Интерактивной карты полезных ископаемых Украины и введение нового вида пользования недрами, когда они предоставляются для геологического изучения с последующей добычей полезных ископаемых, также отменяется постоянное недропользование.

Предлагается и увеличить сроки краткосрочного пользования недрами, определяется порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами, их переоформление через специальный электронный кабинет.

Закон устанавливает случаи и порядок предоставления такого разрешения без проведения аукциона.

"Комитет поддержал поправки, которые предусматривают отмену платы за продление действия специальных договоров для всех недропользователей, а не только добытчиков нефти и газа, как предусмотрено в действующем законодательстве", - указано в сообщении.

Члены комитета договорились обсудить ряд поправок при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Напомним, в начале февраля Рада отправила этот закон на доработку в профильный комитет.

Как писало РБК-Украина, в Украине могут ужесточить ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых. Рада в ноябре 2020 поддержала за основу соответствующий законопроект №3576.

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