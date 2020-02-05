В Украине за неделю зарегистрированы 2 смерти от гриппа

За неделю в Украине были зарегистрированы два случая смерти от гриппа. Об этом на брифинге заявил генеральный директор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Скипальского, в течение недели медики зафиксировали 2 летальных случая в результате заболевания гриппом. В целом, с начала эпидемического сезона в Украине от гриппа умерли 15 человек.

"За неделю зарегистрированы 2 летальных случая в результате гриппа, что подтверждено лабораторно. С начала эпидемического сезона всего 15", - заявил он.

Как отметил Скипальский, почти во всех областях страны превышен эпидемический порог заболеваемости на грипп и острую респираторную вирусную инфекцию.

"В большинстве областей Украины превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом, и во многих учебных заведениях вводится карантин", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области объявили карантин в учебных заведениях города Рубежное из-за превышения эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ. Это уже второй город области, где ввели карантин.

Также все школы были закрыты на карантин до 10 февраля в Полтаве. Карантин в учебных заведениях Полтавы был объявлен также из-за превышения уровня заболеваемости учащихся.