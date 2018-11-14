В Украине за неделю заболели корью более 1,5 тыс. человек

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Среди 1682 больных более тысячи детей

Министерство здравоохранения сообщило, что в период с 6 по 13 ноября 2018 года в Украине корью заболело 1682 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья МИНЗДРАВА.

В Центре общественного здоровья сообщили, что среди 1682 больных 1176 детей и 506 взрослых. Этот показатель на 35% больше, чем за прошлую неделю.

"Единственный способ остановить вспышку кори - вакцинация. Во всех областях Украины достаточно вакцин для плановой и усиленной иммунизации", - сообщили в Центре.

Сообщается, что с начала года корью заболело 38108 человек, среди которых 14609 взрослых и 23499 детей. От осложнений кори умерло 15 человек (11 детей и 4 взрослых).

"Если уровень заболеваемости останется на таком же уровне, к концу года количество больных корью может превысить максимальный для независимой Украины показатель, когда в 2006 году корью заболели 42 724 человека", - рассказали в Центре общественного здоровья.

В Центре подчеркнули, что в 2018 году наибольший прирост заболеваний корью произошел именно в тех областях, где было меньше всего охват плановой вакцинации.

Напомним, во Львовской области за неделю заболели корью почти 500 человек. Сообщается, что среди больных 373 детей до 17 лет, большинство из них в возрастной группе от 5 до 9 лет, из них 78% не были вакцинированы.