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В Україні за тиждень захворіли на кір понад 1,5 тис. осіб

Новини » Суспільство    14.11.2018 - 01:07
В Україні за тиждень захворіли на кір понад 1,5 тис. осіб
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Серед 1682 хворих понад тисяча дітей

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що в період із 6 по 13 листопада 2018 року в Україні на кір захворіло 1682 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров’я МОЗ.

У Центрі громадського здоров’я повідомили, що серед 1682 хворих 1176 дітей та 506 дорослих. Цей показник на 35% більше, ніж за минулий тиждень.

"Єдиний спосіб зупинити спалах кору - вакцинація. У всіх областях України достатньо вакцин для планової та посиленої імунізації", - повідомили у Центрі.

Повідомляється, що з початку року на кір захворіло 38108 осіб, серед яких 14609 дорослих й 23499 дітей. Від ускладнень кору померло 15 осіб (11 дітей і 4 дорослих).

"Якщо рівень захворюваності залишиться на такому ж рівні, до кінця року кількість хворих на кір може перевищити максимальний для незалежної України показник, коли у 2006 році на кір захворіли 42 724 людини", - розповіли у Центрі громадського здоров’я.

У Центрі підкреслили, що у 2018 році найбільший приріст захворювань на кір трапився саме у тих областях, де було найменше охоплення планової вакцинації.

Нагадаємо, у Львівській області за тиждень захворіли на кір майже 500 осіб. Повідомляється, що серед хворих 373 дітей до 17 років, більшість з них у віковій групі від 5 до 9 років, з них 78% не були вакциновані.

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