В Украине за неделю выписали 14 тысяч штрафов за отсутствие масок

В Украине за прошедшую неделю сотрудники Национальной полиции составили 14 тысяч протоколов об административных нарушениях за отсутствие масок в общественных местах. Таким образом, в государственный бюджет было уплачено 465 тысяч гривен штрафов.

Об этом сообщили во время селекторного совещания с участием президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.

"В Национальной полиции Украины сообщили, что за неделю было составлено 14 тыс. протоколов за нарушение масочного режима в общественных местах, в бюджет уплачено 465 тысяч грн штрафов", - сообщили в ОП.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за отсутствие масок в общественных местах 19 ноября. Законом предусматриваются штрафы от 170 до 255 гривен.

При этом министр юстиции Денис Малюська заявил, что с принятием нового закона о штрафах за нарушение карантина не будут наказывать за отсутствие маски на улице.

Также РБК-Украина писало, что за время карантина выходного дня в Киеве полиция проверила почти 5 тысяч заведений. За это время было возбуждено 3 уголовных дела.