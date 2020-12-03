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В Киеве проверили почти 5 тысяч заведений за время карантина выходного дня

Киев, Четверг 03 декабря 2020 10:05
В Киеве проверили почти 5 тысяч заведений за время карантина выходного дня
Фото: карантинный рейд (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Правоохранители проверили почти 5 тысяч заведений в Киеве за время карантина выходного дня. За это время полиция открыла три уголовных дела.

Об этом РБК-Украина сообщили в Национальной полиции.

Так, 14-15 ноября, когда был введен запрет, полиция проверила 1 356 заведений. На следующие выходные под проверку попали 1 509 заведений, а в последние дни действия карантина выходного дня, 28-29 ноября - 1 510.

Чаще всего под контроль правоохранителей попадали заведения общественного питания (690), меньше всего - хостелы (99).

По итогу проверок полиция оштрафовала 714 заведения. Из них 404 ТРЦ, 202 ресторана (кафе и бара), 22 ночных клуба и пять хостелов.

Кроме административных дел полиция по итогу проверок открыла три уголовных производства.

Наибольшее количество нарушений за время карантина выходного дня было зафиксировано в первые выходные, 14 - 15 ноября.

В Киеве проверили почти 5 тысяч заведений за время карантина выходного дня

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня позволил уменьшить количество заболевших COVID-19.

Кроме того, в правительстве сообщали, что готовятся к введению жесткого карантина на новогодние праздники.

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