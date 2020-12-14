В Україні за тиждень виписали 14 тисяч штрафів за відсутність масок

В Україні за минулий тиждень співробітники Національної поліції склали 14 тисяч протоколів про адміністративні порушення за відсутність масок в громадських місцях. Таким чином, до державного бюджету було сплачено 465 тисяч гривень штрафів.

Про це повідомили під час селекторної наради за участю президента Володимира Зеленського, передає прес-служба Офісу президента.

"В Національній поліції України повідомили, що за тиждень було складено 14 тис. протоколів за порушення маскового режиму в громадських місцях, до бюджету сплачено 465 тисяч грн штрафів", - повідомили в ОП.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про штрафи за відсутність масок в громадських місцях 19 листопада. Законом передбачаються штрафи від 170 до 255 гривень.

При цьому міністр юстиції Денис Малюська заявив, що з ухваленням нового закону про штрафи за порушення карантину не каратимуть за відсутність маски на вулиці.

Також РБК-Україна писало, що за час карантину вихідного дня в Києві поліція перевірила майже 5 тисяч закладів. За цей час було порушено 3 кримінальні справи.