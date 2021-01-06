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В Украине за неделю на треть выросло количество кибератак, пострадал сайт НАБУ

Автор: Инна Собора

Система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала на 32% больше атак разных видов, чем на предыдущей неделе. В частности, DDoS-атаки на вебресурсы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Госспецсвязи.

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Об этом свидетельствуют данные Госспецсвязи.

Всего с 30 декабря по 5 января было заблокировано более 76 тысяч атак. Подавляющее большинство - это сетевые атаки прикладного уровня (99%).

"Также зафиксировано и заблокировано 16 DDoS-атак, в частности на вебресурсы НАБУ и Госспецсвязи", - говорится в сообщении.

Всего система кибернетической защиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 5 055 047 подозрительных событий, что на 17% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток похищения информации (38%), сетевого сканирования (27%), попытки получения прав пользователя (13%) и попыток получения прав администратора (12%).

Ранее на сайты Офиса президента и Госспецсвязи хакеры совершили 16 DDoS-атак.

РБК-Украина писало, что СНБО предупреждала о высоком уровне киберугрозы в Украине из-за хакерских атак в США.

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