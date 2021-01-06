В Україні за тиждень на третину зросла кількість кібератак, постраждав сайт НАБУ

Система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала на 32% більше атак різних видів, ніж попереднього тижня. Зокрема, DDoS-атаки на вебресурси Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Держспецзв’язку.

Про це свідчать дані Держспецзв'язку.

Всього з 30 грудня по 5 січня було заблоковано понад 76 тисяч атак. Переважна більшість - це мережеві атаки прикладного рівня (99%).

"Також зафіксовано і заблоковано 16 DDoS-атак, зокрема на вебресурси НАБУ та Держспецзв’язку", - йдеться в повідомленні.

Всього система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала 5 055 047 підозрілих подій, що на 17% більше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується спроб викрадення інформації (38%), мережевого сканування (27%), спроб отримання прав користувача (13%) та спроб отримання прав адміністратора (12%).

Раніше на сайти Офісу президента та Держспецзв’язку хакери здійснили 16 DDoS-атак.

РБК-Україна писало, що РНБО попереджала про високий рівень кіберзагрози в Україні через хакерські атаки в США.