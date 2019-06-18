В Украине за неделю корью заболели более 900 человек

С начала 2019 года корью заболели более 54 тысяч украинцев, в результате осложнения болезни умерли 18 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр гражданского здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что в течение 24-й недели 2019 года корью заболели 967 человек - 436 взрослых и 531 детей. В частности, с 7 по 12 июня больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киевской, Харьковской областях и городе Киеве. Также высокие показатели зафиксированы в Тернопольской и Львовской областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 до 12 июня 2019 года) корью заболели 54 065 человека - 25 439 взрослых и 28 626 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек. Всего с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли.

Напомним, за неделю с 25 мая по 6 июня корью заболели 1133 человека - 505 взрослых и 628 детей. В частности, больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской, Киевской, Тернопольской Львовской областях, а также в городе Киеве.

Отметим, Всемирная организация здоровья сообщает, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца 2019 года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Кроме того, в Ровно от осложнений кори умер трехмесячный ребенок.