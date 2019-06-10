С начала года от осложнений кори умерли 18 человек

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С начала 2019 года корью заболели более 53 тыс. украинцев

С начала 2019 года корью заболели более 53 тысяч украинцев, в результате осложнения болезни 18 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр гражданского здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что в течение 23-й недели 2019 года корью заболели 1133 человека - 505 взрослых и 628 детей. В частности, с 25 мая по 6 июня больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской, Киевской, Тернопольской Львовской областях, а также в городе Киеве.

С начала года (с 28 декабря 2018 до 6 июня 2019) корью заболели 53 112 человека - 25 005 взрослых и 28 107 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек. Всего с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли.

Напомним, в Ровно от осложнений кори умер трехмесячный ребенок.

Добавим, Всемирная организация здоровья ранее сообщила, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца 2019 года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.